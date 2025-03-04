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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Киев • УНН

 • 131326 просмотра

В Украине ожидается потепление до +13 градусов, но эксперты советуют не спешить со сменой шин. Оптимальное время для замены - середина апреля, когда температура стабилизируется выше +10°C.

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

В течение ближайших дней в Украине прогнозируется повышение средней температуры воздуха до +13 градусов. В выходные, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический "рахат-лукум", поэтому у водителей возникает вопрос, когда необходимо заменить зимние шины на летние на своем автомобиле, пишет УНН

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. Согласно правилам дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, которые имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей весом более 3,5 т - 1,0 мм, автобусов - 2,0 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

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В январе 2023 года нардепы внесли в Верховную Раду законопроект, который бы устанавливал штрафы за управление автомобилем, не оборудованным зимними и/или всесезонными шинами в период с 1 ноября по 31 марта.

Штраф за такое нарушение предлагалось установить на уровне 340 гривен. В настоящее время законопроект так и находится на рассмотрении в Раде.

Всем водителям хочется как можно быстрее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь, как известно, погода в Украине очень непредсказуема. Одного правила, когда необходимо менять резину на своем автомобиле, нет, однако эксперты советуют делать это, когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше. 

Еще одним фактором, почему не стоит спешить менять резину, - длинные очереди на шиномонтажах, которые начинаются каждый сезон. 

Также отметим, что эксперты подчеркивают, что на зимней резине летом можно ездить, однако ресурс шины будет быстрее изнашиваться, и уже зимой не принесет своего эффекта, что "ударит по карману" автовладельцев. 

Отличным периодом, когда можно заменить резину, является примерно середина апреля, когда температура воздуха уже будет стабильной, и на шиномонтажах будет меньше очередей. 

Как самостоятельно заменить шины на автомобиле: 

  • поставьте автомобиль на ручной тормоз и желательно на передачу, если у вас “механика”;
    • ослабьте колесные болты на полоборота, когда автомобиль еще стоит на земле;
      • поднимите автомобиль (для большей уверенности, что автомобиль не упадет с домкрата, можно что-то подложить под авто, например, запасное колесо, поддоны и т.д.);
        • ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты;
          • после замены колес, проверьте болты динамометрическим ключом. 

            Важно правило: болты или гайки нужно затягивать через один, а не по очереди.

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            Павел Башинский

            Павел Башинский

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