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Під виглядом заявок про пошкоджене майно: як у Маріуполі окупанти збирають особисті дані жителів та намагаються вербувати евакуйованих

Під виглядом заявок про пошкоджене майно: як у Маріуполі окупанти збирають особисті дані жителів та намагаються вербувати евакуйованих

Київ • УНН

 • 67529 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Маріуполі російські загарбники застосовують нові методи збору особистих даних мешканців, які залишаються в місті. Вони організували прийом заявок про пошкоджене майно. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Цитата

"Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або відшкодування, у разі коли відбудувати неможливо.

"В заяві в обов’язковому порядку вказується, що майно, начебто, було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ. Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування. Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (окрім рф та рб), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами", - інформує ГУР.

Зазначається, що сам процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався.

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"Випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано. Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення до іншого житла не надаються. Водночас особам, які втратили житло пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які вимушені були виїхати через бойові дії", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою.

Доповнення

В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Крім того, як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, в місті працюють приватні похоронні команди з рф, їх послуги вартують 10 000 гривень.

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