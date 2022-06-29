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Под видом заявок о поврежденном имуществе: как в Мариуполе оккупанты собирают личные данные жителей и пытаются вербовать эвакуированных

Под видом заявок о поврежденном имуществе: как в Мариуполе оккупанты собирают личные данные жителей и пытаются вербовать эвакуированных

Киев • УНН

 • 67526 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Мариуполе российские захватчики применяют новые методы сбора личных данных жителей, которые остаются в городе. Они организовали прием заявок на поврежденное имущество. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

"Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации о жителях, которые остаются в городе. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае, если отстроить невозможно.

"В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество, якобы, было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также, необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания. Если зарегистрированные в помещении граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме рф и рф), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами", – информирует ГУР.

Отмечается, что сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался.

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"Случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье, которое не подлежит восстановлению, не зафиксировано. Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жильцам варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что ситуация со снабжением воды и газа в городе остается стабильно тяжелой.

Дополнение

В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из россии, их услуги стоят 10 000 гривен.

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