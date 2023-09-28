Під Вербовим українські військові закріплюються - Штупун

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"Якщо говорити станом на зараз, про минулу добу, то йде, скажем, наше закріплення на відповідних рубежах. Щоби ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив десь нам у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб не було для наших військ, які наступають, якихось проблем", – розповів Штупун про ситуацію навколо Вербового.

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Штупун раніше повідомляв, що Сили оборони в районі Вербового потихеньку витісняють окупантів.