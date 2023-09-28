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Під Вербовим українські військові закріплюються - Штупун

Під Вербовим українські військові закріплюються - Штупун

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під Вербовим у Запорізькій області Сили оборони закріплюються на рубежах, це необхідно, щоб рухатися вперед. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

Цитата

"Якщо говорити станом на зараз, про минулу добу, то йде, скажем, наше закріплення на відповідних рубежах. Щоби ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив десь нам у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб не було для наших військ, які наступають, якихось проблем", – розповів Штупун про ситуацію навколо Вербового.

Нагадаємо

Генерал Тарнавський заявив про прорив біля Вербового

Штупун раніше повідомляв, що Сили оборони в районі Вербового потихеньку витісняють окупантів.

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