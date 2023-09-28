Под Вербовым украинские военные закрепляются - Штупун
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Под Вербовым в Запорожской области Силы обороны закрепляются на рубежах, это необходимо, чтобы двигаться дальше. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода, пишет УНН.
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"Если говорить по состоянию на сейчас, о прошедших сутках, то идет, скажем, наше закрепление на соответствующих рубежах. Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил где-то нам во фланг, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы не было для наших войск, которые наступают, каких-то проблем", – рассказал Штупун о ситуации вокруг Вербового.
Напомним
Генерал Тарнавский заявил о прорыве возле Вербового.
Штупун ранее сообщал, что Силы обороны в районе Вербового потихоньку вытесняют оккупантов.