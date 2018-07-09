Під Одесою стався масштабний зсув грунту

“Катаклізм стався в районі плодорозсадника, між містом і портом, приблизно о 10:00. Він зачепив підводну частину схилу, що призвело до утворення у прибережній зоні так званого валу видавлювання — там, де була триметрова глибина, оголилась ділянка морського дна довжиною майже 150 метрів. Загинуло багато риби та іншої живності”, - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що зсув стався ввечері суботи, 7 липня. Дорога у зазначеному місці просіла приблизно на 1,5 метра, тим самим перегородивши шлях наверх для курортників зі Львівської області.

Також у 50 метрах від берега піднялося морське дно. Подробицями події у соцмережах поділились очевидці.

“Місце, де я проводила зйомки, знаходиться приблизно в кілометрах 10 від Южного. Помітні усі ознаки зсуву. Коса утворила смугу суші між водою і пляжем, довжиною приблизно метрів 100-150. На поверхні цієї коси були, ще мокрі, червона і біла глина, а також хвилеподібний пісок. Деінде лежать мертві креветки, бички і краби. За нашою непрофесійною оцінкою, тут морське дно піднялося метрів на 3 над поверхнею води. Якась невідома сила вичавила з землі глину і пісок. По всій довжині утворилися тріщини”, - написала у Facebook журналіст місцевого видання Ольга Годовенко.

За її словами, прірва утворилася посеред дороги. Відпочиваючим надійшла допомога з боку місцевих жителів, які допомогли їм вибратися з ділянки суші, що відділилася.

Нагадаємо, 17 червня морським узбережжям Одеської області пронісся смерч.