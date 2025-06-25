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Під Львовом зіткнулися пасажирський мікроавтобус та автівка: 6 постраждалих

Київ • УНН

 • 104 перегляди

24 червня близько 07:00 у місті Дубляни Львівського району зіткнулися Volkswagen Passat B7 та Mercedes-Benz 609D. Шестеро пасажирів Mercedes-Benz 609D отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Під Львовом зіткнулися пасажирський мікроавтобус та автівка: 6 постраждалих

Під Львовом зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль, шестеро людей постраждали, відкрито кримінальне провадження, повідомили в ГУНП у Львівській області у середу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 24 червня, близько 07:00, у місті Дубляни Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Passat B7, яким керував 29-річний львів’янин, та Mercedes-Benz 609D під керуванням 52-річного жителя одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП шестеро пасажирів Mercedes-Benz 609D: жительки Львівського району віком 23 і 45 років, 63-річний житель одного з сіл Львівського району, жительки Золочівського району віком 20 і 56 років та 67-річний львів’янин отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні

- повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львів
Tesla
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