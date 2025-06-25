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Под Львовом столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль: 6 пострадавших

Киев • УНН

 • 48 просмотра

24 июня около 07:00 в городе Дубляны Львовского района столкнулись Volkswagen Passat B7 и Mercedes-Benz 609D. Шестеро пассажиров Mercedes-Benz 609D получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Под Львовом столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль: 6 пострадавших

Под Львовом столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, шесть человек пострадали, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП во Львовской области в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 24 июня, около 07:00, в городе Дубляны Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat B7, которым управлял 29-летний львовянин, и Mercedes-Benz 609D под управлением 52-летнего жителя одного из сел Львовского района.

В результате ДТП шесть пассажиров Mercedes-Benz 609D: жительницы Львовского района в возрасте 23 и 45 лет, 63-летний житель одного из сел Львовского района, жительницы Золочевского района в возрасте 20 и 56 лет и 67-летний львовянин получили телесные повреждения и были доставлены в больницу

- сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Кировоградской области масштабное ДТП с грузовиком и бусами: трое погибших24.05.25, 13:02 • 4798 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львов
Tesla
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