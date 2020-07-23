Під Києвом загорілось сміттєзвалище

“У Білогородці під Києвом горить стихійне сміттєзвалище. Задимленість поширилася навіть на сусідні населені пункти. Це схоже на спробу уникнути відповідальності та скрити масштаби завданої довкіллю шкоди шляхом засмічення. Адже Державна екоінспекція планувала у понеділок провести там перевірку”, - написав Андрій Мальований.

Нагадаємо, на Дніпропетровській області горіло сміттєзвалище.

Також нагадаємо, нардепи ухвалили за основу законопроект про управління відходами.