Под Киевом загорелась свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Белогородке, под Киевом, загорелась стихийная свалка. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает УНН.
"В Белогородке под Киевом горит стихийная свалка. Задымленность распространилась даже на соседние населенные пункты. Это похоже на попытку избежать ответственности и скрыть масштабы причиненного окружающей среде ущерба путем засорения. Ведь Государственная экоинспекция планировала в понедельник провести там проверку", - написал Андрей Малеванный.
Напомним, в Днепропетровской области горела свалка.
Также напомним, нардепы приняли за основу законопроект об управлении отходами.