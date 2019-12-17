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Під Києвом сталася бійка зі стріляниною між комунальниками та будівельниками

Під Києвом сталася бійка зі стріляниною між комунальниками та будівельниками

Київ • УНН

 • 17051 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Чабанах Київської області між представниками комунального господарства та будівельниками виник конфлікт, внаслідок якого сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"Поліція розслідує факт хуліганських дій зі стрільбою у Чабанах. Конфлікт, що стався між представниками комунального господарства та будівельниками через брудні колеса, закінчився бійкою та стріляниною", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в Чабанах здійснювались будівельні роботи, і щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтне покриття - місцеві комунальники прийняли рішення не випускати на дорогу авто з брудними колесами. Про своє рішення вони попередили керівників будівництва.

"Так, працівник комунального господарства легковим автомобілем перегородив дорогу водієві вантажного авто, що виїздив з будівельного майданчика з брудними колесами. Водій-будівельник почав обурюватися і між ними виникла сварка. Після чого керманич вантажівки взяв в автомобілі травматичний пістолет і повернувся продовжити "розмову". У цей час на підмогу комунальнику приїхали його колеги. Вони з кулаками накинулись на чоловіка з пістолетом, який у свою чергу кілька раз вистрілив у їхній бік", - зазначили у відділі комунікації.

Вказано, що в результаті бійки водій вантажівки та комунальник отримали забійні травми тіла. Ще два працівники комунального господарства – травматичні поранення ноги та живота.

"Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного нанесення тілесних ушкоджень", - додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував стрілянину, поранено одну людину.

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