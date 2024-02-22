Під Часів Яром відбито наступ росіян та знищено 2 бронемашини - відео
Київ • УНН
Сухопутні війська України повідомили, що підрозділ "Перун" допоміг відбити наступ росіян біля Часів Яру, знищивши два бронетранспортери, що змусило росіян відступити.
22 лютого підрозділ "Перун" допоміг відбити спробу наступу росіян на лінії "Часів Яр - Хромово - Бамут". Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Спробу наступу відбили завдяки нанесеним втратам броньованій техніці.
Втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити
Як зазначається, допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", спаливши 2 БМД на цій ділянці.