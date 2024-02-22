Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео

Кулеба на фоне блокады польской границы посетил Варшаву: говорит, оба правительства настроены на решение проблемных вопросов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Варшаву, чтобы обсудить с польскими чиновниками проблемные вопросы и увеличение военной помощи Украине, и отметил, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.