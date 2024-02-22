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Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео

Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:36  •  13524 просмотра

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Сухопутные войска Украины сообщили, что подразделение "Перун" помогло отразить наступление россиян возле Часов Яра, уничтожив два бронетранспортера, что заставило россиян отступить.

22 февраля подразделение "Перун" помогло отразить попытку наступления россиян на линии "Часов Яр - Хромово - Бамут". Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает УНН.

Детали

Попытку наступления отбили благодаря нанесенным потерям бронированной технике.

Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить

- говорится в сообщении.

Как отмечается, помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", сжегши 2 БМД на этом участке.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Під Часів Яром відбито наступ росіян та знищено 2 бронемашини - відео
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