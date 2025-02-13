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Під час вибуху у ресторані у французькому Греноблі постраждали 12 людей

Київ • УНН

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У французькому місті Гренобль невідомий кинув гранату в бар, внаслідок чого постраждали 12 людей, двоє у критичному стані. Прокуратура виключає теракт та припускає можливе зведення рахунків.

У середу, 12 лютого, в місті Гренобль на південному сході Франції невідомий кинув гранату в бар, унаслідок чого щонайменше 10 людей отримали поранення, двоє з яких перебувають у критичному стані. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався близько 20:00 у районі вулиці Клод Коган. За словами прокурора Франсуа Туре де Кусі, нападник мав при собі автомат Калашникова, однак не використав його. На момент вибуху в барі перебувало багато відвідувачів.

Як зазначає прокуратура, вибух спричинений гранатою, яку кинули всередину закладу.

"Одна особа кинула гранату", – підтвердив прокурор Франсуа Туре де Кусі, який прибув на місце події.

Спочатку повідомлялося про щонайменше дев’ятьох поранених, з яких один зазнав важкого поранення грудної клітки.

На місце події прибули 80 пожежників, поліцейські з підрозділу боротьби з організованою злочинністю.

Можна виключити терористичний акт, оскільки у нас немає жодних доказів того, що це пов'язано з тероризмом,

– заявив прокурор Франсуа Туре де Кусі.

Він назвав це "актом крайнього насильства", який "може бути пов’язаний із зведенням рахунків".

Напад стався у барі, який є місцем зустрічі місцевих жителів та відвідувачів з інших районів.

"Це місце, де люди збираються, зокрема, щоб дивитися футбольні матчі", – розповіла Хлоя Пантель, заступниця мера району 6 у Греноблі.

Згодом правоохоронці повідомили, що двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані

Мер міста Ерік Піоль назвав напад "кримінальним актом нечуваного насильства".

Я рішуче засуджую цей жахливий акт насильства, який стався у закладі в районі Олімпійського селища, внаслідок якого постраждали понад 10 людей, зокрема кілька важкопоранених,

- написав він у соцмережі X.

Поліція наразі з'ясовує мотиви нападу, а сили безпеки продовжують патрулювання в районі.

Нагадаємо

У листопаді минулого року у ресторані французького міста Іссі-Ле-Муліно власник утримував кількох співробітників закладу. Район був оточений великими силами поліції, на місце працювали пожежники.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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