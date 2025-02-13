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Во время взрыва в ресторане во французском Гренобле пострадали 12 человек

Во время взрыва в ресторане во французском Гренобле пострадали 12 человек

Киев  •  УНН

 • 656 просмотра

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Во французском городе Гренобль неизвестный бросил гранату в бар, в результате чего пострадали 12 человек, двое в критическом состоянии. Прокуратура исключает теракт и предполагает возможное сведение счетов.

В среду, 12 февраля, в городе Гренобль на юго-востоке Франции неизвестный бросил гранату в бар, в результате чего по меньшей мере 10 человек получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 20:00 в районе улицы Клод Коган. По словам прокурора Франсуа Туре де Куси, нападавший имел при себе автомат Калашникова, однако не использовал его. На момент взрыва в баре находилось много посетителей.

Как отмечает прокуратура, взрыв вызван гранатой, которую бросили внутрь заведения.

"Один человек бросил гранату", - подтвердил прокурор Франсуа Туре де Куси, который прибыл на место происшествия.

Сначала сообщалось о по меньшей мере девяти раненых, из которых один получил тяжелое ранение грудной клетки.

На место происшествия прибыли 80 пожарных, полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Можно исключить террористический акт, поскольку у нас нет никаких доказательств того, что это связано с терроризмом,

- заявил прокурор Франсуа Туре де Куси.

Он назвал это "актом крайнего насилия", который "может быть связан со сведением счетов".

Нападение произошло в баре, который является местом встречи местных жителей и посетителей из других районов.

"Это место, где люди собираются, в частности, чтобы смотреть футбольные матчи", - рассказала Хлоя Пантель, заместитель мэра района 6 в Гренобле.

Впоследствии правоохранители уточеили, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии

Мэр города Эрик Пиоль назвал нападение "криминальным актом неслыханного насилия".

Я решительно осуждаю этот ужасный акт насилия, который произошел в заведении в районе Олимпийской деревни, в результате которого пострадали более 10 человек, в том числе несколько тяжелораненых,

- написал он в соцсети X.

Полиция сейчас выясняет мотивы нападения, а силы безопасности продолжают патрулирование в районе.

Напомним

В ноябре прошлого года в ресторане французского города Исси-Ле-Мулино владелец удерживал нескольких сотрудников заведения. Район был оцеплен большими силами полиции, на место работали пожарные.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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