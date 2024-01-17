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Під час війни поставляли в рф вироби з металу: топменеджменту підприємств повідомлено про підозру

Під час війни поставляли в рф вироби з металу: топменеджменту підприємств повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 21306 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру топ-менеджменту компаній, які під час війни продовжували постачати в рф системи загородження.

Правоохоронці повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресору службовим особам підприємств, які під час війни продовжували забезпечувати російський ВПК системами загородження. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як зазначається, за останні пів року правоохоронці викрили та припинили діяльність вже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення.

Встановлено, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу рф системами загородження, які використовуються в війні проти України.

До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з рф.

 "Нові власники" концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

Упродовж 2022 року до рф було поставлено товару на загальну суму 1,5 млн доларів США. Кінцевим споживачем цієї продукції на території росії є підприємство, яке поставляє металеві загородження для потреб міноборони рф

- йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в АРМА, вказали в ДБР.

Постачали в рф засоби тактичної медицини: СБУ запідозрила в оборудці власника компанії, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси04.01.24, 20:23 • 28478 переглядiв

Тетяна Краєвська

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