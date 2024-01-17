Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору должностным лицам предприятий, которые во время войны продолжали обеспечивать российский ВПК системами заграждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора.

Детали

Как отмечается, за последние полгода правоохранители разоблачили и прекратили деятельность уже второго концерна, который продолжал обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Установлено, что группа компаний из Житомирщины поставляла предприятиям оборонно-промышленного комплекса рф системы заграждения, которые используются в войне против Украины.

До начала войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала войны выехал из Украины, а после вторжения переоформил собственность на подконтрольных лиц, которые продолжали работать с рф.

"Новые владельцы" концерна наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказы" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны.

В течение 2022 года в рф было поставлено товара на общую сумму 1,5 млн долларов США. Конечным потребителем этой продукции на территории россии является предприятие, которое поставляет металлические заграждения для нужд минобороны рф - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Сейчас задержаны два топ-менеджера концерна, которым было объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, совершенных организованной группой по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

По меньшей мере еще трое участников группы, в том числе ее организатор, находятся за пределами Украины. Указанным лицам будет сообщено о подозрении заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об аресте имущества предприятий и передача их в АРМА, указали в ГБР.

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