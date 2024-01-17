Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.
В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики
Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.
В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко
По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.
Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя
Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными".
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico
Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.
Приоритеты депутата от Гройсмана: защита московского патриархата важнее экологии
Заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которая пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.