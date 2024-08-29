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Під час наймасштабнішої ракетної атаки рф в Україні відключались від мережі 4 атомні блоки

Під час наймасштабнішої ракетної атаки рф в Україні відключались від мережі 4 атомні блоки

Київ • УНН

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Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Про це йдеться у заяві представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що о 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Окрім того, о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 МВт.

Згодом вже по завершенню російської атаки о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені авіаударами рф, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

російська федерація продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, щоб зупинити експлуатацію атомних електростанцій, які забезпечують більшість потреб країни в електроенергії. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних установок України та безпеки мільйонів людей

- йдеться в заяві України. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 26 серпня росія атакувала енергетичну інфраструктуру України різними видами озброєння, постраждали 15 областей.

"Енергоатом" готується до будівництва Чигиринської АЕС: міськрада міста вже передала землю 27.08.24, 20:28 • 57307 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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