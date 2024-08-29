Во время самой масштабной ракетной атаки рф в Украине отключались от сети 4 атомных блока

Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети. Об этом говорится в заявлении представительства Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской атомной станции. Кроме того, в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 МВт.

Впоследствии уже по завершению российской атаки в 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных авиаударами РФ, также отключился энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.

Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.

российская федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы остановить эксплуатацию атомных электростанций, которые обеспечивают большинство потребностей страны в электроэнергии. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных установок Украины и безопасности миллионов людей - говорится в заявлении Украины.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 26 августа россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины различными видами вооружения, пострадали 15 областей.

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