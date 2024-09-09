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Під час масштабної пожежі в Румунії вигоріло 550 га, вогонь знищив склади та фруктові сади

Під час масштабної пожежі в Румунії вигоріло 550 га, вогонь знищив склади та фруктові сади

Київ • УНН

 • 14042 перегляди

У регіоні Марамуреш на півночі Румунії сталася велика пожежа, що знищила 550 га землі, включно з фруктовими садами і складами. 90 осіб було евакуйовано, влада розслідує причини загоряння.

У регіоні Марамуреш на півночі Румунії сталася масштабна пожежа, яку вдалося погасити в суботу. Зараз фермери підраховують завдані пожежею збитки. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Пожежа охоплювала близько 550 гектарів землі. Вона знищила шість складів і великі фруктові сади.

За словами місцевих жителів, пожежа почалася раптово і швидко поширилася, перекинувшись на будинки. Міністерство внутрішніх справ повідомило в суботу, що 90 осіб було евакуйовано з цього району.

Як розповідають жителі, до приїзду пожежників їм довелося самим боротися з вогнем, щоб врятувати свої будинки. Завдяки зусиллям мешканців і тому, що трава в окрузі була скошена, вдалося врятувати житлові будинки.

Головне управління з надзвичайних ситуацій вважає, що пожежа почалася на ділянці сухої рослинності та швидко вийшла з-під контролю.

Влада почала розслідування, щоб виявити причину загоряння.

Нагадаємо

Спека в Румунії може знищити до 90% врожаю соняшнику та кукурудзи. У Молдові втрати цих культур через посуху сягають 70-100%. Уряди обох країн планують компенсації фермерам.

Пожежа в Сербії забрала життя шести людей, включаючи чотирьох дітей23.08.2024, 10:59 • 13424 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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