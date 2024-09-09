Во время масштабного пожара в Румынии выгорело 550 га, огонь уничтожил склады и фруктовые сады
Киев • УНН
В регионе Марамуреш на севере Румынии произошел крупный пожар, уничтоживший 550 га земли, включая фруктовые сады и склады. 90 человек были эвакуированы, власти расследуют причины возгорания.
В регионе Марамуреш на севере Румынии прошел масштабный пожар, который удалось погасить в субботу. Сейчас фермеры подсчитывают нанесенные пожаром убытки. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.
Детали
Пожар охватывал около 550 гектаров земли. Он уничтожил шесть складов и обширные фруктовые сады.
По словам местных жителей, пожар начался внезапно и быстро распространился, перекинувшись на дома. Министерство внутренних дел сообщило в субботу, что 90 человек были эвакуированы из этого района.
Как рассказывают жители, до приезда пожарных им пришлось самим бороться с огнем, чтобы спасти свои дома. Благодаря усилиям жителям и тому, что трава в округе была скошена, удалось спасти жилые дома.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям считает, что пожар начался на участке сухой растительности и быстро вышел из-под контроля.
Власти начали расследование, чтобы выявить причину возгорания.
Напомним
Жара в Румынии может уничтожить до 90% урожая подсолнечника и кукурузы. В Молдове потери этих культур из-за засухи достигают 70-100%. Правительства обеих стран планируют компенсации фермерам.
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