Пожар в Сербии унес жизни шести человек, включая четырех детей

Пожар в доме в городе на севере Сербии рано утром в пятницу унес жизни шести человек, включая четырех детей, сообщили в полиции, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Пожар вспыхнул около 3 часов утра в Нови Саде, примерно в 90 километрах к северу от Белграда, столицы, сообщил министр внутренних дел страны Ивица Дачич.

Врач скорой помощи сообщил государственному телеканалу RTS, что все жертвы уже были мертвы, когда медицинская бригада прибыла на место происшествия.

Дачич сказал в своем заявлении, что первоначальные выводы указывают на то, что причиной мог стать заряжавшийся электросамокат.

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Сербские СМИ опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видны обугленные предметы в небольшом кирпичном доме, включая детскую коляску и стиральную машину.