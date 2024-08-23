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Пожежа в Сербії забрала життя шести людей, включаючи чотирьох дітей

Пожежа в Сербії забрала життя шести людей, включаючи чотирьох дітей

Київ • УНН

 • 13424 перегляди

У Нові Саді, Сербія, пожежа в будинку призвела до загибелі шести осіб, серед яких четверо дітей. Попередня причина - електросамокат, що заряджався; поліція встановлює особи жертв.

Пожежа в будинку в місті на півночі Сербії рано вранці в п'ятницю забрала життя шести людей, включаючи чотирьох дітей, повідомили у поліції, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Пожежа спалахнула близько 3 години ранку в Нові Саді, приблизно за 90 кілометрів на північ від Белграда, столиці, повідомив міністр внутрішніх справ країни Івіца Дачич.

Лікар швидкої допомоги повідомив державному телеканалу RTS, що всі жертви вже були мертві, коли медична бригада прибула на місце події.

Дачич сказав у своїй заяві, що початкові висновки вказують на те, що причиною міг стати електросамокат, що заряджався.

Дачич сказав, що дітям було віком від 2 до 7 років. Поліція працює над встановленням особи жертв, але вони припускають, що всі є членами сім'ї, зареєстрованої на цій адресі, додав він.

Сербські ЗМІ опублікували фотографії з місця події, на яких видно обвуглені предмети в невеликому цегляному будинку, включаючи дитячу коляску та пральну машину.

В історичному палаці Сомерсет-хаус у центрі Лондона сталася пожежа17.08.24, 23:28 • 24635 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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