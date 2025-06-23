П'ятеро людей постраждали від атак росії на Сумщині
Київ • УНН
П'ять мирних жителів постраждали в Сумській області внаслідок атак російських безпілотників та обстрілів. У Краснопільській громаді поранено одного мешканця, а в Путивльській громаді четверо людей звернулися за медичною допомогою, пошкоджено будівлі та автомобіль.
У Сумській області внаслідок чергових атак з боку росії постраждали п’ятеро мирних жителів. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
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За словами очільника області, обстріли відбулися сьогодні у кількох громадах регіону.
"У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село – поранення отримав місцевий мешканець," – зазначив Григоров.
Він також повідомив про ворожий обстріл в іншій громаді.
"У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль," – написав очільник ОВА.
Григоров різко висловився щодо дій країни-агресора.
"росія цинічно б’є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність," – наголосив він.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, за тиждень, 16-22 червня, із Сумської області евакуювали понад 350 осіб, загалом з березня вивезено понад 12 тисяч жителів. Попри обстріли, Суми продовжують функціонувати, а влада працює над створенням умов для безпечного життя в регіоні.