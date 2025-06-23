П'ятеро людей постраждали від атак росії на Сумщині

У Сумській області внаслідок чергових атак з боку росії постраждали п’ятеро мирних жителів. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Деталі

За словами очільника області, обстріли відбулися сьогодні у кількох громадах регіону.

"У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував село – поранення отримав місцевий мешканець," – зазначив Григоров.

Він також повідомив про ворожий обстріл в іншій громаді.

"У Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджені прилеглі будівлі, автомобіль," – написав очільник ОВА.

Григоров різко висловився щодо дій країни-агресора.

"росія цинічно б’є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність," – наголосив він.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, за тиждень, 16-22 червня, із Сумської області евакуювали понад 350 осіб, загалом з березня вивезено понад 12 тисяч жителів. Попри обстріли, Суми продовжують функціонувати, а влада працює над створенням умов для безпечного життя в регіоні.