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Пять человек пострадали от атак россии в Сумской области

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Пять мирных жителей пострадали в Сумской области в результате атак российских беспилотников и обстрелов. В Краснопольской громаде ранен один житель, а в Путивльской общине четыре человека обратились за медицинской помощью, повреждены здания и автомобиль.

Пять человек пострадали от атак россии в Сумской области

В Сумской области в результате очередных атак со стороны россии пострадали пять мирных жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

По словам главы области, обстрелы произошли сегодня в нескольких громадах региона.

"В Краснопольской громаде российский беспилотник атаковал село – ранение получил местный житель", – отметил Григоров.

Он также сообщил о вражеском обстреле в другой громаде.

"В Путивльской громаде в результате удара БпЛА, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Повреждены прилегающие здания, автомобиль", – написал глава ОВА.

Григоров резко высказался по поводу действий страны-агрессора.

"Россия цинично бьет по гражданским – в очередной раз подтверждая свою террористическую сущность," – подчеркнул он.

Напомним

Как сообщал УНН, за неделю, 16-22 июня, из Сумской области эвакуировали более 350 человек, в общей сложности с марта вывезено более 12 тысяч жителей. Несмотря на обстрелы, Сумы продолжают функционировать, а власти работают над созданием условий для безопасной жизни в регионе.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Сумская область
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