Пять человек пострадали от атак россии в Сумской области
Киев • УНН
Пять мирных жителей пострадали в Сумской области в результате атак российских беспилотников и обстрелов. В Краснопольской громаде ранен один житель, а в Путивльской общине четыре человека обратились за медицинской помощью, повреждены здания и автомобиль.
В Сумской области в результате очередных атак со стороны россии пострадали пять мирных жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Детали
По словам главы области, обстрелы произошли сегодня в нескольких громадах региона.
"В Краснопольской громаде российский беспилотник атаковал село – ранение получил местный житель", – отметил Григоров.
Он также сообщил о вражеском обстреле в другой громаде.
"В Путивльской громаде в результате удара БпЛА, по предварительным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью. Повреждены прилегающие здания, автомобиль", – написал глава ОВА.
Григоров резко высказался по поводу действий страны-агрессора.
"Россия цинично бьет по гражданским – в очередной раз подтверждая свою террористическую сущность," – подчеркнул он.
Напомним
Как сообщал УНН, за неделю, 16-22 июня, из Сумской области эвакуировали более 350 человек, в общей сложности с марта вывезено более 12 тысяч жителей. Несмотря на обстрелы, Сумы продолжают функционировать, а власти работают над созданием условий для безопасной жизни в регионе.