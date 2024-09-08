П'яний водій Chevrolet зіткнувся з маршруткою у Броварах
Київ • УНН
У Броварах п'яний водій Chevrolet врізався в маршрутний автобус. Рівень алкоголю в крові водія склав 3,14 проміле, на нього складено адмінпротоколи, постраждалих немає.
У Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яного водія. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, 7 вересня на вулиці Київська у місті Бровари 34-річний водій Chevrolet, перебуваючи в нетверезому стані, не зумів дотриматися безпечної швидкості та зіткнувся з маршрутним автобусом.
На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Вміст алкоголю в крові водія склав 3.14 проміле.
Поліція склала на водія адміністративні протоколи відповідно до статей 124 і 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд зобов’язав звільнити його з-під варти04.09.24, 16:59 • 11664 перегляди