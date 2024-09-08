Пьяный водитель Chevrolet столкнулся с маршруткой в Броварах

В Броварах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, 7 сентября на улице Киевская в городе Бровары 34-летний водитель Chevrolet, находясь в нетрезвом состоянии, не сумел придерживаться безопасной скорости и столкнулся с маршрутным автобусом.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Содержание алкоголя в крови водителя составило 3.14 промилле.

Полиция составила на водителя административные протоколы в соответствии со статьями 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд зобов’язав звільнити його з-під варти