Пьяный водитель Chevrolet столкнулся с маршруткой в Броварах
Киев • УНН
В Броварах пьяный водитель Chevrolet врезался в маршрутный автобус. Уровень алкоголя в крови водителя составил 3,14 промилле, на него составлены админпротоколы, пострадавших нет.
В Броварах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, 7 сентября на улице Киевская в городе Бровары 34-летний водитель Chevrolet, находясь в нетрезвом состоянии, не сумел придерживаться безопасной скорости и столкнулся с маршрутным автобусом.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Содержание алкоголя в крови водителя составило 3.14 промилле.
Полиция составила на водителя административные протоколы в соответствии со статьями 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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