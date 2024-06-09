П'яний водій BMW скоїв наїзд на пішоходів на Одещині
Київ • УНН
В Одеській області водій BMW, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з іншим автомобілем, збив трьох пішоходів.
На Одещині у селі Фонтанка водій BMW у стані сп’яніння зіткнувся з іншим автомобілем і наїхав на трьох пішоходів. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
Деталі
9 червня близько 18-ї години в селі Фонтанка сталася серйозна автопригода, що призвела до травмування трьох жінок та водія легковика BMW.
За попередньою інформацією, 34-річний водій BMW, уникнувши патрульної поліції, потрапив у зіткнення з автомобілем "Ford" на перехресті. Унаслідок цього автівка наїхала на трьох жінок, які переходили дорогу на пішохідному переході.
Постраждалі, включаючи водія BMW, отримали різні тілесні ушкодження та були госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує.
Дві жінки відмовилися від госпіталізації після огляду лікаря. Водій "Ford" не постраждав.
Під час огляду водія BMW виявлено ознаки сп’яніння. Були зібрані біологічні зразки для подальшого визначення ступеня алкогольного сп’яніння. Водій не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, і вже раніше йому доводилося стикалися з адміністративною та кримінальною відповідальністю за подібні правопорушення.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події. Після цього буде надана правова кваліфікація цьому інциденту.
В Одесі автівка збила людей на пішохідному переході: є госпіталізовані – ЗМІ09.06.24, 20:30 • 32160 переглядiв