Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

В Одесской области в селе Фонтанка водитель BMW в состоянии опьянения столкнулся с другим автомобилем и наехал на трех пешеходов. об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

9 июня около 18 часов в селе Фонтанка произошло серьезное ДТП, которое привело к травмированию трех женщин и водителя легковушки BMW.

По предварительной информации, 34-летний водитель BMW, избежав патрульной полиции, попал в столкновение с автомобилем "Ford" на перекрестке. В результате автомобиль наехал на трех женщин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Пострадавшие, включая водителя BMW, получили различные телесные повреждения и были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.

Две женщины отказались от госпитализации после осмотра врача. Водитель "Ford" не пострадал.

При осмотре водителя BMW выявлены признаки опьянения. Были собраны биологические образцы для дальнейшего определения степени алкогольного опьянения. Водитель не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, и уже ранее ему приходилось сталкивались с административной и уголовной ответственностью за подобные правонарушения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия. После этого будет дана правовая квалификация этому инциденту.

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