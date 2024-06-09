Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  234685 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  161470 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  164422 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  143268 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101828 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  85665 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  83670 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114594 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112708 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114154 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 13:30  •  188963 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  189216 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

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7 июня 2024, 12:00  •  234685 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  185257 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  190307 просмотра
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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  194491 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  194475 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  181205 просмотра

Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

В Одесской области водитель BMW, который находился в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим автомобилем, сбил трех пешеходов.

Общество •   •  3385 просмотра
Пьяный водитель BMW совершил наезд на пешеходов в Одесской области

Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов

В течение дня оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 65 взрывов.

Общество •   •  6119 просмотра
Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов

Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Президент Франции Макрон распустил парламент страны и объявил о проведении парламентских выборов 30 июня и 7 июля после неудовлетворительных результатов проевропейских партий на европейских выборах, сославшись на угрозу со стороны ультраправых националистических партий.

политика •   •  8869 просмотра
Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

14-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как ее сбил водитель Citroen на нерегулируемом пешеходном переходе в Одессе.

Криминал и ЧП •   •  8358 просмотра
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

Команда Save Ukraine вернула в Украину 17-летнюю девушку по имени Илона, которая была похищена рф.

Общество •   •  12010 просмотра
В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

41-летний мужчина был приговорен к 7 годам заключения за убийство своего друга путем удушения его полотенцем во время ссоры в одном из сел Ахтырского района Сумской области.

Общество •   •  12588 просмотра
Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

Партизаны на полигоне в Тольятти обнаружили технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

Война •   •  13981 просмотра
рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

Зеленский заслушал доклад Сырского и ожидает отчет Буданова: "Готовим наши новые шаги"

Зеленский выслушал доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, и ожидает доклада Буданова, чтобы подготовить новые шаги для защиты Украины.

Война •   •  17790 просмотра
Зеленский заслушал доклад Сырского и ожидает отчет Буданова: "Готовим наши новые шаги"

В Минобороны подсчитали потери рф за неделю

За неделю со 2 по 9 июня 2024 года Силы обороны Украины уничтожили около 8700 российских военнослужащих, 1459 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  17752 просмотра
В Минобороны подсчитали потери рф за неделю

Украина готовит новые договоренности с Германией относительно дополнительных шагов помощи – Зеленский

Украина готовит новые соглашения с Германией и США о дополнительной помощи и двустороннем соглашении о безопасности.

Война •   •  19538 просмотра
Украина готовит новые договоренности с Германией относительно дополнительных шагов помощи – Зеленский