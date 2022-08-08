ПФУ розпочав фінансування пенсій за серпень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Пенсійний фонд України (ПФУ)розпочав фінансування виплат за серпень 2022 року. Так, станом на 5 серпня на пенсійні виплати спрямовано 13,5 млрд грн, інформує УНН.
Цитата
«3,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 10 млрд грн – через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 6 серпня доставлено 27,9 % профінансованої суми за серпень. У серпні надано 178 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 5 серпня – 32 тисячі.
Доповнення
За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень.
Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу. Так, в жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.