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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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ПФУ розпочав фінансування пенсій за серпень

ПФУ розпочав фінансування пенсій за серпень

Київ • УНН

 • 328890 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Пенсійний фонд України (ПФУ)розпочав фінансування виплат за серпень 2022 року. Так, станом на 5 серпня на пенсійні виплати спрямовано 13,5 млрд грн, інформує УНН.

Цитата

«3,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 10 млрд грн – через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 6 серпня доставлено 27,9 % профінансованої суми за серпень. У серпні надано 178 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 5 серпня – 32 тисячі.

Доповнення 

За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень.

Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу. Так, в жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років. 

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