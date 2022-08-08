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ПФУ начал финансирование пенсий за август

ПФУ начал финансирование пенсий за август

Киев • УНН

 • 328888 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) приступил к финансированию выплат за август 2022 года. Так, по состоянию на 5 августа на пенсионные выплаты направлено 13,5 млрд грн, сообщает УНН.

Цитата

«3,5 млрд грн – на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 10 млрд грн – через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм», - говорится в сообщении.

Детали

По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 6 августа доставлено 27,9% профинансированной суммы за август. В августе предоставлено 178 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 5 августа – 32 тысячи.

Дополнение 

За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд грн, в том числе в июне 42 млрд гривен.

Министерство социальной политики анонсировало окончание внедрения системы базового пенсионного дохода. Так, в октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет. 

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