ПФУ начал финансирование пенсий за август

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«3,5 млрд грн – на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 10 млрд грн – через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм», - говорится в сообщении.



Детали



По сообщению АО «Укрпочта» по состоянию на 6 августа доставлено 27,9% профинансированной суммы за август. В августе предоставлено 178 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 5 августа – 32 тысячи.

Дополнение

За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд грн, в том числе в июне 42 млрд гривен.

Министерство социальной политики анонсировало окончание внедрения системы базового пенсионного дохода. Так, в октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет.