Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+

Цитата



«Я маю на увазі «вікову лінійку» доплат до пенсії, яку ми впровадили за ініціативою Президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати в жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника», - наголосила міністерка Марина Лазебна.

Деталі

Вона додала, що базовий пенсійний дохід має бути закріплений на рівні законодавства, а не ухвал уряду. Тому у Мінсоцполітики напрацювали необхідний законопроект, який уже схвалено Світовим банком та Міжнародною організацією праці. Водночас, за словами міністра, у майбутньому необхідно буде запроваджувати пенсійні накопичення, оскільки одних надходжень від ЄСВ зараз недостатньо для забезпечення пенсіонерів.

«Для гідного життя на пенсії маємо доповнити базові пенсійні гарантії всеохоплюючою системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці будуть здійснювати, поки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності. Саме така формула - базовий пенсійних дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення – дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а нашим молодим людям – гідну пенсійну перспективу у власній країні», - прокоментувала Марина Лазебна.

Доповнення

Власні доходи Пенсійного фонду зросли, попри триваючі військові дії. Пенсійна система наразі залишається стійкою. Лише на 4% (89,5 млрд грн) зросло фінансування з держбюджету, а ось власні доходи ПФУ зросли на 14,6% (183,2 млрд грн).