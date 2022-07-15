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Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+

Минсоцполитики анонсировало доплаты пенсионерам в возрасте 65+

Киев • УНН

 • 1101442 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство социальной политики анонсировало окончание внедрения системы базового пенсионного дохода. Так, в октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+ лет, а до конца 2023 планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет, передает УНН.

Цитата

«Я имею в виду «возрастную линейку» доплат к пенсии, которую мы ввели по инициативе Президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца», - подчеркнула министр Марина Лазебна.

Детали 

Она добавила, что базовый пенсионный доход должен быть закреплен на уровне законодательства, а не определен решениями правительства. Поэтому в Минсоцполитики наработали необходимый законопроект, уже одобренный Всемирным банком и Международной организацией труда. В то же время, по словам министра, в будущем необходимо будет вводить пенсионные накопления, поскольку одних поступлений от ЕСВ сейчас недостаточно для обеспечения пенсионеров.

«Для достойной жизни на пенсии должны дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять, пока человек работает, и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности. Именно такая формула – базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления – дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям – достойную пенсионную перспективу в собственной стране», – прокомментировала Марина Лазебна.

Дополнение 

Собственные доходы Пенсионного фонда выросли, несмотря на продолжающиеся военные действия. Пенсионная система остается устойчивой. Только на 4% (89,5 млрд грн) выросло финансирование из госбюджета, а вот собственные доходы ПФУ выросли на 14,6% (183,2 млрд грн).

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