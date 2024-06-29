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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Першу жінку призначено начальником Генерального штабу Збройних сил Канади

Київ • УНН

 • 78878 перегляди

Генерал-лейтенант Дженні Каріньян стала першою жінкою, яка очолила Збройні сили Канади на посаді начальника штабу оборони, змінивши на цій посаді генерала Вейна Ейра.

Першу жінку призначено начальником Генерального штабу Збройних сил Канади

Дженні Каріньян стала першою жінкою, яка очолила Збройні сили Канади. Про це повідомляє CBC News, передає УНН.

Деталі

Канада призначила генерал-лейтенанта Дженні Каріньян на посаду начальника штабу оборони. Це рішення робить її першою жінкою, яка очолить канадські Збройні сили. Згідно з повідомленням високопоставленого джерела, Каріньян змінить на цій посаді генерала Уейна Ейра.

Інформацію про це призначення підтверджено CBC News, хоча ім'я джерела залишилося в таємниці через обмеження у публічних заявах.

З початку створення даної посади в 1964 році Канада мала 21 штатних начальників оборони, проте всі вони були чоловіками.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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