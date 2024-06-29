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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первая женщина назначена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Канады

Первая женщина назначена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Канады

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 03:52  •  7913 просмотра

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Генерал-лейтенант Дженни Кариньян стала первой женщиной, которая возглавила Вооруженные силы Канады в должности начальника штаба обороны, сменив на этом посту генерала Уэйна Эйра.

Дженни Кариньян стала первой женщиной, которая возглавила Вооруженные силы Канады. Об этом сообщает CBC News, передает УНН.

Детали

Канада назначила генерал-лейтенанта Дженни Кариньян на должность начальника штаба обороны. Это решение делает ее первой женщиной, которая возглавит канадские Вооруженные силы. Согласно сообщению высокопоставленного источника, Кариньян сменит на этом посту генерала Уэйна Эйра.

Информация об этом назначении подтверждена CBC News, хотя имя источника осталось в тайне из-за ограничений в публичных заявлениях.

С начала создания данной должности в 1964 году Канада имела 21 штатного начальника обороны, однако все они были мужчинами.

Украина и Канада обновили соглашение о свободной торговле26 июня 2024, 12:49 • 40331 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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