Первая женщина назначена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Канады

Дженни Кариньян стала первой женщиной, которая возглавила Вооруженные силы Канады. Об этом сообщает CBC News, передает УНН.

Детали

Канада назначила генерал-лейтенанта Дженни Кариньян на должность начальника штаба обороны. Это решение делает ее первой женщиной, которая возглавит канадские Вооруженные силы. Согласно сообщению высокопоставленного источника, Кариньян сменит на этом посту генерала Уэйна Эйра.

Информация об этом назначении подтверждена CBC News, хотя имя источника осталось в тайне из-за ограничений в публичных заявлениях.

С начала создания данной должности в 1964 году Канада имела 21 штатного начальника обороны, однако все они были мужчинами.

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