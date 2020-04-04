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Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований на Фолклендських островах

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований на Фолклендських островах

Київ • УНН

 • 12308 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перший випадок зараження новим коронавірусом зафіксований на Фолклендських островах. Про це в п’ятницю повідомив уряд островів на своїй офіційній сторінці в Twitter, передає УНН.

“Випадок зараження новим коронавірусом був підтверджений на Фолклендських островах. Пацієнт, чий тест на коронавірус виявився позитивним, знаходиться в ізоляції в лікарні”, — йдеться в повідомленні уряду. Уточнюється, що стан інфікованого стабільний.

Раніше влада Великої Британії направила на острови медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусом.

Довідка УНН: Фолклендські (Мальвінські) острови — архіпелаг в південно-західній частині Атлантичного океану. Фактично Фолклендські острови є британською заморською територією і важливим перевалочним пунктом на шляху з Атлантичного океану в Тихий, що дозволяє контролювати Південну Атлантику. Права Великої Британії на острови оскаржуються Аргентиною, що розглядає їх як частину провінції Вогняна Земля, Антарктида та острови Південної Атлантики. Аргентинці називають архіпелаг Мальвінські острови.

За оцінкою чисельності населення за 2012 рік, на островах проживає 2840 людей.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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