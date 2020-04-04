Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Фолклендских островах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на Фолклендских островах. Об этом в пятницу сообщило правительство островов на своей официальной странице в Twitter, передает УНН.
“Случай заражения новым коронавирусом были подтверждены на Фолклендских островах. Пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным, находится в изоляции в больнице”, — говорится в сообщении правительства. Уточняется, что состояние инфицированного стабильное.
Ранее власти Великобритании направила на острова медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусом.
Справка УНН: Фолклендские (Мальвинские) острова — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, что позволяет контролировать Южную Атлантику. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, что рассматривает их как часть провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. Аргентинцы называют архипелаг Мальвинские острова.
По оценке численности населения за 2012 год, на островах проживает 2840 человек.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.