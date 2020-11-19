Перший енергоблок Білоруської АЕС знову включено в мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Перший енергоблок БелАЕС включений у мережу після заміни обладнання. Про це повідомляє "БЕЛТА" із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики республіки, передає УНН.
"Перший енергоблок Білоруської атомної електростанції підключено до мережі після проведення робіт по заміні трансформаторів напруги у вимірювальних ланцюгах генераторного вимикача, а також випробувань теплоенергетичного обладнання, необхідних вимірювань і досліджень", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що включення енергоблоку у мережу і набір навантаження проведені відповідно до вимог технологічного регламенту безпечної експлуатації без зауважень.
"Реактор першого енергоблоку у даний час працює на потужності 40% від номінальної. Тривають випробування систем і устаткування енергоблоку", - відзначили у пресслужбі.
Згідно з графіком споруди БелАЕС, до етапу дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку планується приступити у грудні.
На початку місяця в об'єднану енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС. У відповідь Вільнюс заявив про припинення закупівель електроенергії у Білорусі і її пропуску у свої енергомережі.
Литва стверджує, що проект БелАЕС здійснювався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.
Як повідомляв раніше УНН, Білоруська АЕС через кілька днів після запуску припинила виробництво електроенергії.