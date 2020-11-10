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Білоруська АЕС через кілька днів після запуску припинила виробництво електроенергії

Білоруська АЕС через кілька днів після запуску припинила виробництво електроенергії

Київ • УНН

 • 19468 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Виробництво електроенергії на Білоруській АЕС тимчасово припинено через вибух кількох трансформаторів. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує УНН.

"Наразі на Білоруській АЕС виробництва електроенергії немає. Напередодні Міністерство енергетики заявило, що для відновлення виробництва електроенергії потрібно замінити певне обладнання", - заявив речник інформаційного центру БелАЕС.

Зазначається, що на першому енергоблоці Білоруської АЕС вийшло з ладу електровимірювальне обладнання.

"На першому енергоблоці Білоруської АЕС триває етап "Пуск енергії". Цей етап передбачає режими роботи енергоблоку на різних рівнях потужності (до 500 МВт), а також перевірку стійкості енергосистеми з її багаторазовим зменшенням. Під час випробувань, проведених відповідно до програми цього етапу, виявилася необхідність заміни деякого електричного вимірювального обладнання. Роботи з заміни цього обладнання проводяться відповідно до технологічного регламенту. Зараз силовий агрегат випробовується і працює відповідно до програми. Всі технологічні системи функціонують нормально", - йдеться в офіційній заяві Міненерговугілля.

За інформацією Tut.by, вибухнуло кілька трансформаторів, призначених для вимірювання напруги у силових ланцюгах на одному з блоків, підключених до генератора. Вказується, що найближчим часом станція не буде виробляти енергію.

"Експерти кажуть, що на безпеку реактора з точки зору витоку радіації такий інцидент не впливає", - резюмували у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко заявив після запуску першої у країні АЕС, що тепер Білорусь стала "ядерною державою".

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