Білоруська АЕС через кілька днів після запуску припинила виробництво електроенергії

"Наразі на Білоруській АЕС виробництва електроенергії немає. Напередодні Міністерство енергетики заявило, що для відновлення виробництва електроенергії потрібно замінити певне обладнання", - заявив речник інформаційного центру БелАЕС.

Зазначається, що на першому енергоблоці Білоруської АЕС вийшло з ладу електровимірювальне обладнання.

"На першому енергоблоці Білоруської АЕС триває етап "Пуск енергії". Цей етап передбачає режими роботи енергоблоку на різних рівнях потужності (до 500 МВт), а також перевірку стійкості енергосистеми з її багаторазовим зменшенням. Під час випробувань, проведених відповідно до програми цього етапу, виявилася необхідність заміни деякого електричного вимірювального обладнання. Роботи з заміни цього обладнання проводяться відповідно до технологічного регламенту. Зараз силовий агрегат випробовується і працює відповідно до програми. Всі технологічні системи функціонують нормально", - йдеться в офіційній заяві Міненерговугілля.

За інформацією Tut.by, вибухнуло кілька трансформаторів, призначених для вимірювання напруги у силових ланцюгах на одному з блоків, підключених до генератора. Вказується, що найближчим часом станція не буде виробляти енергію.

"Експерти кажуть, що на безпеку реактора з точки зору витоку радіації такий інцидент не впливає", - резюмували у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко заявив після запуску першої у країні АЕС, що тепер Білорусь стала "ядерною державою".