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Лукашенко про запуск Білоруської АЕС: тепер ми стали ядерною державою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що з запуском атомної електростанції Білорусь стає ядерною державою. Його висловлювання прозвучали в суботу під час відвідування БелАЕС для участі в церемонії підключення першого енергоблоку станції, пише УНН.

“Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент — країна стає ядерною державою”, — цитує главу білоруської держави агентство БелТА.

Будівництво АЕС ведеться поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проектом за рахунок держкредиту РФ в обсязі до 10 млрд доларів.

Влада заявляла, що введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС заплановане на початок 2021 року. За планами білоруської влади, введення другого блоку повинен відбутися в 2022 році.

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