Лукашенко про запуск Білоруської АЕС: тепер ми стали ядерною державою

“Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент — країна стає ядерною державою”, — цитує главу білоруської держави агентство БелТА.

Будівництво АЕС ведеться поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проектом за рахунок держкредиту РФ в обсязі до 10 млрд доларів.

Влада заявляла, що введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС заплановане на початок 2021 року. За планами білоруської влади, введення другого блоку повинен відбутися в 2022 році.