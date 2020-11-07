Лукашенко про запуск Білоруської АЕС: тепер ми стали ядерною державою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що з запуском атомної електростанції Білорусь стає ядерною державою. Його висловлювання прозвучали в суботу під час відвідування БелАЕС для участі в церемонії підключення першого енергоблоку станції, пише УНН.
“Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент — країна стає ядерною державою”, — цитує главу білоруської держави агентство БелТА.
Будівництво АЕС ведеться поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проектом за рахунок держкредиту РФ в обсязі до 10 млрд доларів.
Влада заявляла, що введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС заплановане на початок 2021 року. За планами білоруської влади, введення другого блоку повинен відбутися в 2022 році.