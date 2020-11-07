Лукашенко о запуске Белорусской АЭС: теперь мы стали ядерной державой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Беларусский президент Александр Лукашенко заявил, что с запуском атомной электростанции Беларусь становится ядерной державой. Его высказывания прозвучали в субботу во время посещения БелАЭС для участия в церемонии подключения первого энергоблока станции, пишет УНН.
“Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой”, — цитирует главу беларусского государства агентство БелТА.
Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов.
Власти заявляли, что ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам беларусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.