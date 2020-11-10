Белорусская АЭС через несколько дней после запуска прекратила производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Производство электроэнергии на Белорусской АЭС временно приостановлено из-за взрыва нескольких трансформаторов. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует УНН.
"Сейчас на Белорусской АЭС производства электроэнергии нет. Накануне Министерство энергетики заявило, что для возобновления производства электроэнергии нужно заменить определенное оборудование", - заявил представитель информационного центра БелАЕС.
Отмечается, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС вышло из строя электроизмерительное оборудование.
"На первом энергоблоке Белорусской АЭС этап "Пуск энергии". Этот этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости энергосистемы с ее многократным уменьшением. Во время испытаний, проведенных в соответствии с программой этого этапа, выявилась необходимость замены некоторого электрического измерительного оборудования. Работы по замене этого оборудования проводятся в соответствии с технологическим регламентом. Сейчас силовой агрегат испытывается и работает в соответствии с программой. Все технологические системы функционируют нормально", - говорится в официальном заявлении Минэнергоугля.
По информации Tut.by, взорвалось несколько трансформаторов, предназначенных для измерения напряжения в силовых цепях на одном из блоков, подключенных к генератору. Указывается, что в ближайшее время станция не будет производить энергию.
"Эксперты говорят, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент не влияет", - резюмировали в СМИ.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко заявил после запуска первой в стране АЭС, что теперь Беларусь стала "ядерной державой".