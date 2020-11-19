Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Первый энергоблок БелАЕС включен в сеть после замены оборудования. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики республики, передает УНН.
"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции подключен к сети после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.
"Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", - отметили в пресс-службе.
Согласно графику сооружения БелАЕС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
В начале месяца в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЕС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети.
Литва утверждает, что проект БелАЕС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои сети.
Как сообщал ранее УНН, Белорусская АЭС через несколько дней после запуска прекратила производство электроэнергии.