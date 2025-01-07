Перша смерть від пташиного грипу в США: що відомо про небезпечний випадок
Київ • УНН
У Луїзіані помер пацієнт старше 65 років після зараження вірусом H5N1 через контакт з птахами. Це перший летальний випадок пташиного грипу в США, причому вірус зазнав мутацій в організмі людини.
У штаті Луїзіана зафіксовано першу смерть людини від пташиного грипу в США. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Померлий, госпіталізований у грудні, був у віці старше 65 років і мав низку хронічних захворювань, що послаблювали його імунітет.
Зараження вірусом H5N1 відбулося через контакт із домашніми та дикими птахами. Проте наразі у штаті не виявлено жодних ознак передачі вірусу між людьми, що свідчить про локальний характер інфекції.
Генетичний аналіз патогену вказує на те, що вірус зазнав змін в організмі людини після зараження. Це спостереження підкреслює необхідність ретельного моніторингу за мутаціями вірусу, які можуть змінити його поведінку.
Нагадаємо
Випадки зараження людей пташиним грипом залишаються рідкісними. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з 2003 року зафіксовано близько 900 випадків, з яких половина мала летальні наслідки.
Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"31.12.24, 10:28 • 24609 переглядiв