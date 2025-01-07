Первая смерть от птичьего гриппа в США: что известно об опасном случае

В штате Луизиана зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа в США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Умерший, госпитализированный в декабре, был в возрасте старше 65 лет и имел ряд хронических заболеваний, ослаблявших его иммунитет.

Заражение вирусом H5N1 произошло через контакт с домашними и дикими птицами. Однако пока в штате не обнаружено никаких признаков передачи вируса между людьми, что свидетельствует о локальном характере инфекции.

Генетический анализ патогена указывает на то, что вирус претерпел изменения в организме человека после заражения. Это наблюдение подчеркивает необходимость тщательного мониторинга за мутациями вируса, которые могут изменить его поведение.

Напомним,

Случаи заражения людей птичьим гриппом остаются редкими. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года зафиксировано около 900 случаев, из которых половина имела летальный исход.

Станет ли птичий грипп новой пандемией? CDC отслеживает "красные флажки"