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Переворот у Судані: тисячі людей протестували проти захоплення влади військовими, троє вбито

Київ • УНН

 • 18584 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Судані в суботу відбуваються багатотисячні демонстрації протесту проти воєнного перевороту. Як повідомляють громадянські активісти, щонайменше трьох учасників протестів застрелено військовими, десятки поранено, пише УНН із посиланням на Бі-бі-сі.

Переворот у Судані: тисячі людей протестували проти захоплення влади військовими, троє вбито

Деталі

Тисячі демонстрантів у столиці Судану Хартумі та інших містах вимагають, щоб зміщений військовими на початку тижня прем’єр-міністр Абдалла Хамдук повернувся на свою посаду, а військові передали владу цивільному уряду.

Раніше цього тижня генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан розпустив уряд та заарештував політичних лідерів країни, зокрема прем’єр-міністра. Наразі Хамдук перебуває у своїй резиденції під посиленою охороною.

Генерал, який також оголосив у країні надзвичайний стан, заявив, що захопив владу, щоб уникнути громадянської війни та припинити чвари між різними політичними силами.

Нова суданська влада відключила в країні інтернет та інші засоби зв’язку, а також обмежила пересування всередині країни.

Доповнення

У 2019 році суданці повалили Омара аль-Башира, який правив країною 30 років, і з того часу і до нинішнього перевороту цивільні та військові лідери за згодою поділу влади правили спільно.

Військові та громадянські домовилися про перехідний період, в який передбачалося провести масштабні демократичні реформи. Вони створили Тимчасову Суверенну раду, яку очолив аль-Бурхан, а Хамдук став прем’єром.

Але шлях до демократії ускладнився кількома спробами перевороту, остання невдала з яких була трохи більше місяця тому.

Генерал аль-Бурхан запевняє, що у липні 2023 року має намір провести вільні вибори та віддати владу цивільним.

У суботу демонстранти в Хартумі влаштували ходу з прапорами Судану і скандували: “Ні військовому правлінню!”

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“Люди тут дуже миролюбні. Ці протести й надалі матимуть мирний характер, навіть якщо вони зіштовхнуться зі зброєю”, — сказав Бі-бі-сі Шахін аль-Шахіф, член Хартумського комітету опору.

“Генерал аль-Бурхан втратив всю свою підтримку. Це переворот однієї людини, і немає нічого і нікого, хто б підтримав його”, — упевнений Шахін аль-Шахіф.

У суботу Центральний комітет лікарів Судану повідомив, що в ході зіткнень було застрелено трьох протестувальників. За даними ЗМІ, цього тижня у сутичках із силами безпеки було вбито не менше 11 демонстрантів.

Військові поки що не коментували суботні події.

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