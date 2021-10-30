Переворот в Судане: тысячи людей протестовали против захвата власти военными, трое убиты

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Тысячи демонстрантов в столице Судана Хартуми и других городах требуют, чтобы смещенный военными в начале недели премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству.

Ранее на этой неделе генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра. Хамдук находится в своей резиденции под усиленной охраной.

Генерал, также объявивший в стране чрезвычайное положение, заявил, что захватил власть во избежание гражданской войны и прекратить распри между разными политическими силами.

Новые суданские власти отключили в стране интернет и другие средства связи, а также ограничили передвижение внутри страны.

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В 2019 году суданцы свергли Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет, и с тех пор и до нынешнего переворота гражданские и военные лидеры с согласия разделения властей правили совместно.

Военные и гражданские договорились о переходном периоде, в который предполагалось провести масштабные демократические реформы. Они создали Временный Суверенный совет, возглавляемый аль-Бурханом, а Хамдук стал премьером.

Но путь к демократии осложнился несколькими попытками переворота, последняя неудачная из которых была чуть больше месяца назад.

Генерал аль-Бурхан уверяет, что в июле 2023 намерен провести свободные выборы и отдать власть гражданским.

В субботу демонстранты в Хартуме устроили шествие с флагами Судана и скандировали: “Нет военному правлению!”

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“Люди здесь очень миролюбивы. Эти протесты будут продолжать мирный характер, даже если они столкнутся с оружием”, — сказал Би-би-си Шахин аль-Шахиф, член Хартумского комитета сопротивления.

Генерал аль-Бурхан потерял всю свою поддержку. Это переворот одного человека, и нет ничего и никого, кто поддержал бы его", — уверен Шахин аль-Шахиф.

В субботу Центральный комитет врачей Судана сообщил, что в ходе столкновений были застрелены трое протестующих. По данным СМИ, на этой неделе в столкновениях с силами безопасности были убиты не менее 11 демонстрантов.

Военные пока не комментировали субботние события.