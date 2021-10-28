Військовий переворот в Судані: генерал Буран звільнив щонайменше шістьох послів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Суданський лідер, генерал Абдель-Фаттах Буран звільнив щонайменше шістьох послів, у тому числі посланців з США, Європейського союзу та Франції, після того, як вони засудили захоплення країни військовими. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Дипломати заявили про свою підтримку нині поваленого уряду прем'єр-міністра Абддалли Хамдока.
Генерал Абдель-Фаттах Буран також звільнив послів Судану в Катарі, Китаї та місії ООН у Женеві.
Державне суданське телебачення також повідомило про звільнення послів.
Доповнення
Посли були звільнені через два дні після того, як Бурхан розпустив перехідний уряд і затримав прем'єр-міністра Хамдока, багатьох урядовців та політичних лідерів у ході державного перевороту, засудженого США та Заходом.
Бурхан заявив, що збройні сили були змушені взяти на себе керування через суперечки між політичними партіями, які, як він стверджував, можуть призвести до громадянської війни.
Переворот загрожує зупинити перехід Судану до демократії, який розпочався після повалення у 2019 році диктатора Омара аль-Башира та його уряду внаслідок народного повстання.
У соціальних мережах люди розповсюджують відеоролики, на яких показані здебільшого порожні вулиці столиці Судану, при цьому більшість магазинів, за винятком продуктових та пекарень, закриті. Раніше протестувальники закликали до національного страйку, щоб змусити військових відмовитися від влади.
Протестувальники тим часом вийшли на вулиці Хартума та Омдурмана пізно ввечері в середу, продовжуючи демонстрації проти перевороту на тлі посилених заходів безпеки по всій столиці. На ранок четверга сили безпеки очистили кілька імпровізованих кам'яних барикад, які протестуючі встановили у кількох житлових кварталах.
Додамо
Згідно з заявою Управління ООН з координації гуманітарної діяльності (УКГД), з моменту захоплення влади військовими було поранено щонайменше 170 осіб. Більшість хворих, у тому числі середнього та важкого ступеня тяжкості, лежать у лікарнях Хартума, які борються з нестачею хірургічного та іншого медичного приладдя, оскільки пересування в столиці, як і раніше, обмежено блокпостами.