Військовий переворот в Судані: генерал Буран звільнив щонайменше шістьох послів

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13711 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 72651 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 122092 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 106800 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 115246 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85807 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74447 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 163448 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87147 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260971 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 39567 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 36219 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 34678 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 41491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 23050 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 128510 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 163422 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260951 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431520 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26985 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32757 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33384 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34660 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84444 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Військовий переворот в Судані: генерал Буран звільнив щонайменше шістьох послів

Київ • УНН

 • 23499 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Суданський лідер, генерал Абдель-Фаттах Буран звільнив щонайменше шістьох послів, у тому числі посланців з США, Європейського союзу та Франції, після того, як вони засудили захоплення країни військовими. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Військовий переворот в Судані: генерал Буран звільнив щонайменше шістьох послів

Деталі

Дипломати заявили про свою підтримку нині поваленого уряду прем'єр-міністра Абддалли Хамдока.

Генерал Абдель-Фаттах Буран також звільнив послів Судану в Катарі, Китаї та місії ООН у Женеві.

Державне суданське телебачення також повідомило про звільнення послів.

Доповнення

Посли були звільнені через два дні після того, як Бурхан розпустив перехідний уряд і затримав прем'єр-міністра Хамдока, багатьох урядовців та політичних лідерів у ході державного перевороту, засудженого США та Заходом.

Бурхан заявив, що збройні сили були змушені взяти на себе керування через суперечки між політичними партіями, які, як він стверджував, можуть призвести до громадянської війни.

Переворот загрожує зупинити перехід Судану до демократії, який розпочався після повалення у 2019 році диктатора Омара аль-Башира та його уряду внаслідок народного повстання.

У соціальних мережах люди розповсюджують відеоролики, на яких показані здебільшого порожні вулиці столиці Судану, при цьому більшість магазинів, за винятком продуктових та пекарень, закриті. Раніше протестувальники закликали до національного страйку, щоб змусити військових відмовитися від влади.

Протестувальники тим часом вийшли на вулиці Хартума та Омдурмана пізно ввечері в середу, продовжуючи демонстрації проти перевороту на тлі посилених заходів безпеки по всій столиці. На ранок четверга сили безпеки очистили кілька імпровізованих кам'яних барикад, які протестуючі встановили у кількох житлових кварталах.

Додамо

Згідно з заявою Управління ООН з координації гуманітарної діяльності (УКГД), з моменту захоплення влади військовими було поранено щонайменше 170 осіб. Більшість хворих, у тому числі середнього та важкого ступеня тяжкості, лежать у лікарнях Хартума, які борються з нестачею хірургічного та іншого медичного приладдя, оскільки пересування в столиці, як і раніше, обмежено блокпостами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31