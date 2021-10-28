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Военный переворот в Судане: генерал Буран уволил по меньшей мере шесть послов

Киев • УНН

 • 23499 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Суданский лидер, генерал Абдель-Фаттах Буран уволил по меньшей мере шесть послов, в том числе посланников из США, Европейского союза и Франции, после того, как они осудили захват страны военными. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Военный переворот в Судане: генерал Буран уволил по меньшей мере шесть послов

Детали

Дипломаты заявили о своей поддержке ныне свергнутого правительства премьер-министра Абддаллы Хамдока.

Генерал Абдель-Фаттах Буран также уволил послов Судана в Катаре, Китае и миссии ООН в Женеве.

Государственное суданское телевидение также сообщило об увольнении послов.

Дополнение

Послы были уволены через два дня после того, как Бурхан распустил переходное правительство и задержал премьер-министра Хамдока, многих чиновников и политических лидеров в ходе государственного переворота, осужденного США и Западом.

Бурхан заявил, что вооруженные силы были вынуждены взять на себя управление из-за споров между политическими партиями, которые, как он утверждал, могут привести к гражданской войне.

Переворот грозит остановить переход Судана к демократии, начавшийся после свержения в 2019 году диктатора Омара аль-Башира и его правительства в результате народного восстания.

В социальных сетях люди распространяют видеоролики, на которых показаны в основном пустые улицы столицы Судана, при этом большинство магазинов, за исключением продуктовых и пекарен, закрыты. Ранее протестующие призывали к национальной забастовке, чтобы вынудить военных отказаться от власти.

Тем временем протестующие вышли на улицы Хартума и Омдурмана поздно вечером в среду, продолжая демонстрации против переворота на фоне усиленных мер безопасности по всей столице. К утру четверга силы безопасности очистили несколько импровизированных каменных баррикад, которые протестующие установили в нескольких жилых кварталах.

Добавим

Согласно заявлению Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД), с момента захвата власти военными были ранены по меньшей мере 170 человек. Большинство больных, в том числе средней и тяжелой степени тяжести, лежат в больницах Хартума, которые борются с недостатком хирургических и других медицинских принадлежностей, поскольку передвижение в столице по-прежнему ограничено блокпостами.

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