Переважно суха погода і до 27° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
На більшій частині території України сьогодні опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів і гроз на Закарпатті, в Карпатах і на крайньому сході, температура повітря сягатиме вдень 27° тепла.
На більшій частині території України сьогодні опадів не очікується, за винятком короткочасних дощів і гроз на Закарпатті, в Карпатах і на крайньому сході, температура повітря сягатиме вдень 27° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 26 червня без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі близько 15°, вдень 25-27°.